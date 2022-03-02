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Факты / Украина / Общество

Европа поддерживает медиков Украины: во Львов непрерывно прибывает транспорт с гуманитарной помощью

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гуманитарка

Сотрудники Первого территориального медицинского объединения Львова рассказали о том, как разные страны Европы и просто неравнодушные люди помогают медикам Украины продержаться в эти страшные дни войны с Россией.

— Грузовик за грузовиком к нам прибывает гуманитарная помощь из разных стран и просто от неравнодушных людей, — пишут они на своей странице в Facebook.

Сообщается, что польские коллеги из Вроцлавского фармацевтического университета привезли целый автобус гуманитарной помощи. Средства на закупку операционных расходников, перевязочного материала, анальгетиков, детского питания и витаминов собирали сами польские медики и работники.

Набитый под завязку грузовик приехал из Австрии. Благотворительная организация CF Svoyi передала 1 ТМО Львова почти 250 тыс. единиц спецодежды –  халаты, фартуки, костюмы. А также 45 тыс. масок, медицинские экраны, хирургические колпаки и другую необходимый защиту.

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Не остаются в стороне и украинцы. Сын одной из пациенток 8 больницы ТМО, Олег Пицишин, передал моющие, а также средства индивидуальной гигиены для больниц города.

Львовская компания Meblens подарила мебель для обустройства помещений больницы скорой помощи.

Источник: 1 ТМО Львова

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