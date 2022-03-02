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Факти / Україна / Суспільство

Європа підтримує медиків України: до Львова безперервно прибуває транспорт з гуманітарною допомогою

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманитарка

Співробітники Першого територіального медичного об’єднання Львова розповіли про те, як різні країни Європи і просто небайдужі люди допомагають медикам України протриматися в ці страшні дні війни з Росією.

– Вантажівка за вантажівкою до нас прибуває гуманітарна допомога з різних країн і просто від небайдужих людей, – пишуть вони на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що польські колеги з Вроцлавського фармацевтичного університету привезли цілий автобус гуманітарної допомоги. Кошти на закупівлю операційних витратників, перев’язувального матеріалу, анальгетиків, дитячого харчування та вітамінів збирали самі польські медики та працівники.

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Набита під зав’язку вантажівка приїхала з Австрії. Благодійна організація CF Svoyi передала 1 ТМО Львова майже 250 тис. одиниць спецодягу – халати, фартухи, костюми. А також 45 тис. масок, медичні екрани, хірургічні ковпаки та інший необхідний захист.

Не лишаються осторонь і українці. Син однієї з пацієнток 8 лікарні ТМО, Олег Піцишин, передав миючі, а також засоби індивідуальної гігієни для лікарень міста.

Львівська компанія Мeblens подарувала меблі для облаштування приміщень лікарні швидкої допомоги.

Джерело: 1 ТМО Львова

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