Співробітники Першого територіального медичного об’єднання Львова розповіли про те, як різні країни Європи і просто небайдужі люди допомагають медикам України протриматися в ці страшні дні війни з Росією.

– Вантажівка за вантажівкою до нас прибуває гуманітарна допомога з різних країн і просто від небайдужих людей, – пишуть вони на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що польські колеги з Вроцлавського фармацевтичного університету привезли цілий автобус гуманітарної допомоги. Кошти на закупівлю операційних витратників, перев’язувального матеріалу, анальгетиків, дитячого харчування та вітамінів збирали самі польські медики та працівники.

Набита під зав’язку вантажівка приїхала з Австрії. Благодійна організація CF Svoyi передала 1 ТМО Львова майже 250 тис. одиниць спецодягу – халати, фартухи, костюми. А також 45 тис. масок, медичні екрани, хірургічні ковпаки та інший необхідний захист.

Не лишаються осторонь і українці. Син однієї з пацієнток 8 лікарні ТМО, Олег Піцишин, передав миючі, а також засоби індивідуальної гігієни для лікарень міста.

Львівська компанія Мeblens подарувала меблі для облаштування приміщень лікарні швидкої допомоги.

Джерело: 1 ТМО Львова