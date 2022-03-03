Для безперебійного курсування потягів: Укрзалізниця шукає волонтерів

Компанія Укрзалізниця, яка евакуює громадян з небезпечних міст та населених пунктів, шукає волонтерів. Перевізник потребує додаткових рук, оскільки працівники компанії працюють без перерви та вихідних, щоб перевезти родини до безпечного місця.

Чим можна допомогти

1. Заклеїти вікна на всіх вокзалах України, щоб зменшити ризик поранень гострими уламками у разі вибухів. У компанії попередили, що в деяких приміщеннях висота стелі може досягати до 10 м, тому потрібна допомога на висоті.

2. На вокзалах, що працюють, потрібно розклеїти інструкції, щоб громадяни знали як діяти у разі вибухів.

3. Привезти та доставити до потягів питну воду та їжу на залізничних станціях: Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Львів, Ковель, Одеса, Запоріжжя, Лиман, Костянтинівка, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Харків, Хмельницький, Бердичів та Вінниця.

Громадяни, які можуть допомогти, можуть звертатися до координаторів УЗ за телефонами:

+38(097)307-79-08 Наталія;

+38(097)851-10-71 Олена.

Укрзалізниця – компанія, яка здійснює перевезення українців у безпечні міста. Працівникам УЗ потрібна їжа та вода для того, щоб забезпечити безперебійне курсування потягів.