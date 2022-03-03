Национальный банк Украины в ответ на многочисленные вопросы украинцев подготовил разъяснения по операциям с иностранной валютой, которые сегодня можно осуществлять как на территории страны, так и за рубежом.

Информация для граждан:

Продать иностранную валюту можно в отделениях работающих банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$ (зафиксированный на 24.02.2022).

можно в отделениях работающих банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривны к доллару – (зафиксированный на 24.02.2022). Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.).

иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 г.). Снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн. в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года) и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн , предварительно осуществив продажу валюты с собственного счета и засчитав эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).

можно валюту в валюте счета в эквиваленте в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года) и в национальной валюте в размере , предварительно осуществив продажу валюты с собственного счета и засчитав эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года). Продать валюту можно через онлайн банкинг без ограничений.

За границей можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет.

Запрещены какие-либо операции с использованием российских и белорусских рублей.

Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Предприятиям

Предприятия, имеющие специальные разрешения и обеспечивающие выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений.

На территориях, находящихся под угрозой оккупации России, снять с валютного счета можно без ограничений валюту в валюте счета, решение об объемах выдачи наличной валюты будут принимать руководители отделений банков на местах, исходя из ситуации с наличием наличных денег.

Украинцы!

Призываем не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности себя и инкассаторов, которые осуществляют подкрепление банкоматов и касс банков наличными!

Пользуйтесь платежными картами: производить расчеты можно как по гривневой, так и по валютной карте. Национальный банк Украины не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты.

Также рекомендуем использовать для продажи валюты онлайн-банкинг вашего банка, поскольку это – самый безопасный способ.

Банковская система работает слаженно. Национальный банк подкрепляет кассы банков наличными деньгами и банковскую систему ликвидностью.

Вместе мы защищаем финансовую систему нашей страны и сбережения украинцев!