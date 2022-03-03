Національний банк України у відповідь на численні запитання українців підготував роз’яснення стосовно операцій з іноземною валютою, які сьогодні можна здійснювати як на території країни, так і закордоном.
Інформація для громадян:
- Продати іноземну валюту можна у відділеннях банків, що працюють, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).
- Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).
- Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).
- Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.
За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.
Заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.
Підприємствам:
Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.
На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть приймати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.
Українці!
Закликаємо не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою!
Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Національний банк України не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки.
Також рекомендуємо використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це – найбезпечніший спосіб.
Банківська система працює злагоджено. Національний банк підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю.
Разом ми обороняємо фінансову систему нашої країни та заощадження українців!