Національний банк України у відповідь на численні запитання українців підготував роз’яснення стосовно операцій з іноземною валютою, які сьогодні можна здійснювати як на території країни, так і закордоном.

Інформація для громадян:

Продати іноземну валюту можна у відділеннях банків, що працюють, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/$ (зафіксований на 24.02.2022).

Офіційний курс гривні до долара – (зафіксований на 24.02.2022). Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).

іноземної валюти поки (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн. на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн , попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).

можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі , попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року). Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.

За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

Заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.

Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.

Підприємствам:

Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть приймати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.

Українці!

Закликаємо не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою!

Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Національний банк України не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки.

Також рекомендуємо використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг вашого банку, оскільки це – найбезпечніший спосіб.

Банківська система працює злагоджено. Національний банк підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю.

Разом ми обороняємо фінансову систему нашої країни та заощадження українців!