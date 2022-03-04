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Факты / Украина / Общество

Пенсионный фонд осуществил перерасчет выплат более 10 млн украинцев — Лазебная

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
марина лазебна

Несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий более 10 млн граждан. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Пенсии перечислены с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсии. Пенсионный фонд Украины уже направил в уполномоченные банки и Укрпочту сумму, необходимую для выплаты пенсий, до 14 марта включительно, — заявила она.

Лазебная добавила, что полномочные банки засчитали средства на счета более 3 млн получателей, что составляет 99% получающих пенсию до 14 марта включительно.

АО Укрпочта приступила к выплате пенсий 3 марта. Кроме того, появилась возможность получать пенсию не по месту жительства, а там, где удобно, путем перевода средств без открытия счетов в банке.

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– На выплаты социальных пособий, льгот и субсидий Министерство социальной политики еще 2 марта перечислило средства в регионы. Это 4,8 млрд грн на выплату пособий и более 5 млрд на выплату льгот и субсидий. Если вы не можете получить соответствующие выплаты по месту жительства – звоните по телефону на горячую линию Укрпочты, — добавила Лазебная.

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