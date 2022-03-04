Несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий более 10 млн граждан. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Пенсии перечислены с применением увеличенного на 14% показателя средней заработной платы, учитываемого для исчисления пенсии. Пенсионный фонд Украины уже направил в уполномоченные банки и Укрпочту сумму, необходимую для выплаты пенсий, до 14 марта включительно, — заявила она.

Лазебная добавила, что полномочные банки засчитали средства на счета более 3 млн получателей, что составляет 99% получающих пенсию до 14 марта включительно.

АО Укрпочта приступила к выплате пенсий 3 марта. Кроме того, появилась возможность получать пенсию не по месту жительства, а там, где удобно, путем перевода средств без открытия счетов в банке.

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– На выплаты социальных пособий, льгот и субсидий Министерство социальной политики еще 2 марта перечислило средства в регионы. Это 4,8 млрд грн на выплату пособий и более 5 млрд на выплату льгот и субсидий. Если вы не можете получить соответствующие выплаты по месту жительства – звоните по телефону на горячую линию Укрпочты, — добавила Лазебная.