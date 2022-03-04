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Факти / Україна / Суспільство

Пенсійний фонд здійснив перерахунки виплат понад 10 млн українців – Лазебна

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
марина лазебна

Попри повномасштабну війну на території України, Пенсійний фонд здійснив перерахунки пенсій більше ніж 10 млн громадян. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Пенсії перераховані із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. Пенсійний фонд України вже спрямував до уповноважених банків та Укрпошти суму, необхідну для виплати пенсій, до 14 березня включно, – заявила вона.

Лазебна додала, що уповноважені банки зарахували кошти на рахунки більше 3 млн одержувачів, що складає 99% тих, хто отримує пенсію до 14 березня включно. 

АТ Укрпошта розпочала виплату пенсій 3 березня. Крім цього, з’явилася можливість отримувати пенсію не за місцем проживання, а там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунків в банку.

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– На виплати соціальних допомог, пільг та субсидій Міністерство соціальної політики ще 2 березня перерахувало кошти в регіони. Це 4,8 млрд грн на виплату допомог та понад 5 млрд на виплату пільг та субсидій. Якщо ви не можете отримати відповідні виплати за місцем проживання – телефонуйте на гарячу лінію Укрпошти, – додала Лазебна.

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