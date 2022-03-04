Попри повномасштабну війну на території України, Пенсійний фонд здійснив перерахунки пенсій більше ніж 10 млн громадян. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Пенсії перераховані із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії. Пенсійний фонд України вже спрямував до уповноважених банків та Укрпошти суму, необхідну для виплати пенсій, до 14 березня включно, – заявила вона.

Лазебна додала, що уповноважені банки зарахували кошти на рахунки більше 3 млн одержувачів, що складає 99% тих, хто отримує пенсію до 14 березня включно.

АТ Укрпошта розпочала виплату пенсій 3 березня. Крім цього, з’явилася можливість отримувати пенсію не за місцем проживання, а там, де зручно, шляхом переказу коштів без відкриття рахунків в банку.

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