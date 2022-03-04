Оккупанты готовят провокации в Херсоне с участием крымской массовки. Однако, несмотря на все нелепые попытки захватчиков, Херсон остается украинским городом.

Об этом предупредил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Когда россияне не могут достичь реальных целей, они сосредотачиваются на фейковом телевизионном освещении. Захватив телебашню в Херсоне, они планируют шоу: российские войска оказывают гуманитарную помощь, а фальшивые местные, которых привозят из Крыма, устраивают фейковую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, — отметил Кулеба.

Местные жители уже заметили несколько странных автомобилей в городе.

Кстати, часть админпостроек под контролем оккупационных войск РФ, в то же время на них остаются украинские флаги. Возможно, российские захватчики планируют и с этого сделать шоу.

Более того, после захвата телебашни они транслируют выступления украинских политиков, однако со лживым дубляжем на русском. В то же время, они полностью не убирают оригинальную украинскую аудиодорожку. Хочется от имени херсонцев сообщить оккупантам, что мы прекрасно знаем украинский язык, а ТВ-постановка выглядят смешно и нелепо.

Настоящие местные жители уже кричат о том, что в городе хаос, а мэр не действует.