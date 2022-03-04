ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Везут ряженых из Крыма: РФ готовит провокации в Херсоне

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Везут ряженых из Крыма: РФ готовит провокации в Херсоне

Оккупанты готовят провокации в Херсоне с участием крымской массовки. Однако, несмотря на все нелепые попытки захватчиков, Херсон остается украинским городом.

Об этом предупредил глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Когда россияне не могут достичь реальных целей, они сосредотачиваются на фейковом телевизионном освещении. Захватив телебашню в Херсоне, они планируют шоу: российские войска оказывают гуманитарную помощь, а фальшивые местные, которых привозят из Крыма, устраивают фейковую демонстрацию в пользу объединения Херсона с Крымом, — отметил Кулеба.

Местные жители уже заметили несколько странных автомобилей в городе.

Кстати, часть админпостроек под контролем оккупационных войск РФ, в то же время на них остаются украинские флаги. Возможно, российские захватчики планируют и с этого сделать шоу.

Более того, после захвата телебашни они транслируют выступления украинских политиков, однако со лживым дубляжем на русском. В то же время, они полностью не убирают оригинальную украинскую аудиодорожку. Хочется от имени херсонцев сообщить оккупантам, что мы прекрасно знаем украинский язык, а ТВ-постановка выглядят смешно и нелепо.

Настоящие местные жители уже кричат о том, что в городе хаос, а мэр не действует.

Читайте
Захват Херсонской ОГА: вражеские войска минируют город и распространяют фейки

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка