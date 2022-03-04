Окупанти готують провокації у Херсоні за участю кримської масовки. Проте попри всі недолугі намагання загарбників, Херсон залишається українським містом.

Про це попередив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

– Коли росіяни не можуть досягти реальних цілей, вони зосереджуються на фейковому телевізійному висвітленні. Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а фальшиві місцеві, яких привозять з Криму, влаштовують фейкову демонстрацію на користь об’єднання Херсонщини з Кримом, – зазначив Кулеба.

Місцеві мешканці вже помітили кілька дивних автомобілів у місті.

До речі, частина адмінбудівель під контролем окупаційних військ РФ, водночас на них лишаються українські прапори. Можливо російські загарбники планують і з цього зробити шоу.

Ба більше, після захоплення телевежі вони транслюють виступи українських політиків, проте з брехливим дубляжем російською. Водночас вони повністю не прибирають оригінальну українську аудіодоріжку. Хочеться від імені херсонців повідомить окупантам, що ми чудово знаємо українську мову, а ТВ-постанови мають смішний та недолугий вигляд.

Справжні місцеві жителі уже кричать про те, що у місті хаос, а мер не діє.