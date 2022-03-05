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Факты / Украина / Общество

Контроль над Энергодаром возвращен — глава Запорожской ОВА

Юля Захарченко редактор ленты
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Российско-оккупационные войска вышли из Энергодара в Запорожской области. В городе возобновили контроль всех органов власти, руководитель местных властей на месте.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, Энергодар находится под контролем украинских защитников.

– Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре тоже все нормально. “Орки” из города вышли, – сказал он.

Вражеские войска пытались захватить Энергодар, однако агрессоры понесли огромные потери. В городе продолжались ожесточенные бои, украинские защитники давали достойный отпор захватчикам.

Наши военные смогли отбить от агрессоров украинский город и сделали все, чтобы враг не прошел дальше. В Энергодаре возобновили контроль всех органов власти.

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Фото: Depositphotos

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