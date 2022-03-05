Вражеские войска обстреляли Житомирский бронетанковый завод и Озерное: двое раненых

Российско-оккупационные войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. В результате обстрела два человека получили ранения.

Об этом рассказал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телеканала ICTV. По его словам, также под авианалет попал поселок городского типа Озерное под Житомиром.

В Житомирской области российские агрессоры обстреливают не только военные объекты, но уничтожают гражданскую инфраструктуру.

— Уничтожен лицей №25 прямым ударом ракеты, который вообще не имеет никакого отношения к военной сфере. Я говорил и буду говорить, что мы восстановим все школы, которые будут уничтожены. Там будут учиться военные, которые дадут достойный отпор любому агрессору, — подчеркнул он.

Перед этим российские войска авиаударом уничтожили здание лицея №25 в центре Житомира. Учебное заведение полностью разрушено.

Утром 24 февраля президент Российский Владимир Путин начал войну в Украине. Вражеские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, агрессоры запускают ракеты по жилым домам мирных жителей.