Російсько-окупаційні війська частково вийшли з Енергодару в Запорізькій області. Загарбники зараз перебувають на місцевій атомній електростанції.

Міський глава Енергодару Дмитро Орлов наголосив, що зараз російські війська контролюють периметр Енергодару та перебувають на Запорізькій АЕС.

– Міська влада в наявних обставинах організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара, – повідомив Орлов.

У місті відновили контроль усіх органів влади, керівник місцевої влади на місці, розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Сьогодні ми бачили у Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі також все нормально. “Орки” з міста вийшли, – сказав він.

Ворожі війська намагалися захопити Енергодар, проте агресори зазнали величезних втрат. У місті тривали запеклі бої, українські захисники давали гідну відсіч загарбникам.