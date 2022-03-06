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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

В воскресенье, 6 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:

  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 — №81 Киев – Ужгород
  • 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 — №95 Киев — Рахов
  • 20:05 — №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 — №105 Киев – Одесса
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 — №91 Киев – Львов
  • 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков

  • 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
  • 13:30 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 15:09 — №15 Харьков – Рахов
  • 17:00 — №723 Харьков – Львов
  • 19:27 — №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 — №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Рейсы по станции Запорожье

  • 20:37 №068 Запорожье — Львов
  • 21:38 — №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 — №068 Львов – Запорожье

 Рейсы по станции Винница:

  • 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 17:43 — №086 Львов – Запорожье
  • 18:07 — №055 Киев – Рахов
  • 19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман
  • 20:50 – №716 Львов – Киев
  • 21:45 — №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 — №042 Трускавец – Днепр
  • 23:17 — №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 — №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 — №059 Киев – Чоп

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь – Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.

Кроме того, Укрзализныця эвакуирует электропоездами:

  • из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
  • из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.

Также на 6 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

  • №67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) будут курсировать девять пар поездов венгерского формирования.

 Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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