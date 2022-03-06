С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

В воскресенье, 6 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:10 — №17 Харьков – Ужгород

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Лиман – Ужгород

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 — №46 Лиман – Ужгород

13:30 – ИС+ Харьков – Львов

14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

17:00 — №723 Харьков – Львов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Рейсы по станции Запорожье

20:37 №068 Запорожье — Львов

21:38 — №038 Запорожье – Киев

22:26 — №068 Львов – Запорожье

Рейсы по станции Винница:

17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский

17:43 — №086 Львов – Запорожье

18:07 — №055 Киев – Рахов

19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 — №081 Киев – Ужгород

22:32 — №042 Трускавец – Днепр

23:17 — №049 Киев – Трускавец

23:26 — №057 Киев – Ворохта

23:26 — №059 Киев – Чоп

Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь – Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.

Кроме того, Укрзализныця эвакуирует электропоездами:

из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;

из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.

Также на 6 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:

№67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.

Со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) будут курсировать девять пар поездов венгерского формирования.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Фото: Укрзализныця