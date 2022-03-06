С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
Каждый день список поездов и расписание меняются. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.
В воскресенье, 6 марта, поезда по станции Киев будут курсировать согласно следующему расписанию:
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Лиман – Ужгород
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков
- 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
- 13:30 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов
- 17:00 — №723 Харьков – Львов
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород – Лиман
Рейсы по станции Запорожье
- 20:37 №068 Запорожье — Львов
- 21:38 — №038 Запорожье – Киев
- 22:26 — №068 Львов – Запорожье
Рейсы по станции Винница:
- 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 17:43 — №086 Львов – Запорожье
- 18:07 — №055 Киев – Рахов
- 19:42 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 – №716 Львов – Киев
- 21:45 — №081 Киев – Ужгород
- 22:32 — №042 Трускавец – Днепр
- 23:17 — №049 Киев – Трускавец
- 23:26 — №057 Киев – Ворохта
- 23:26 — №059 Киев – Чоп
Вдобавок запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога. Также назначен спецрейс Тернополь – Черновцы под эвакуацию пассажиров харьковских рейсов в Тернополь.
Кроме того, Укрзализныця эвакуирует электропоездами:
- из Харькова в Львов с пересадкой по Хмельницкому;
- из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву;
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.
Также на 6 марта назначены эвакуационные поезда для выезда за границу:
- №67/68 Киев – Варшава (5 вагонов RIC) с группой вагонов Киев – Хелм (8 вагонов), отправлением в 19:13;
- №7601/7602 Львов – Пшемысль, отправлением в 19:55.
Со станции Чоп на станцию Захонь (Венгрия) будут курсировать девять пар поездов венгерского формирования.
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця