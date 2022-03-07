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Факты / Украина / Общество

В эвакуации под Киевом нуждаются более 4 тыс. человек – МВД

Валентина Летяк редактор ленты
Евакуація під Києвом

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что на сегодняшний день более 4 тыс. мирных жителей городов в Киевской области, расположенных вблизи столицы, остро нуждаются в эвакуации.

В эфире национального телемарафона он сказал, что российские захватчики препятствуют вывозу людей.

– Россияне делают все, чтобы у нас не было никаких гуманитарных коридоров. Создается впечатление, что это прямые указания Кремля, прямые указания Российской Федерации – не давать возможности создавать гуманитарные коридоры, – отметил он.

По его мнению, агрессоры специально доводят людей до отчаяния, чтобы вывезти их в Россию и Беларусь, но никто из украинцев не согласился.

– Судя по всему, они хотят доводить людей до ситуации, когда нет воды, еды, а там маленькие дети, раненые, и люди вынуждены будут просить вывести их хоть куда-то, чтобы просто выжить, – добавил Денисенко.

Он сообщил, что сегодня удалось эвакуировать из Бучи и Гостомеля около 2 тыс. человек.

Сегодня из Ирпеня под Киевом также удалось эвакуировать 2 тыс. мирных жителей, из которых 200 – это дети.

Утром людей вывозили на автобусах из-под Романовского моста.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: ГСЧС

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