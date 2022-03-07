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Факти / Україна / Суспільство

Евакуації під Києвом потребують понад 4 тис. осіб – МВС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація під Києвом

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що на сьогодні понад 4 тис. мирних жителів міст у Київській області, розташованих поблизу столиці, гостро потребують евакуації.

В ефірі національного телемарафону він сказав, що російські загарбники перешкоджають вивезенню людей.

– Росіяни роблять усе, щоб у нас не було жодних гуманітарних коридорів. Складається враження, що це прямі вказівки Кремля, прямі вказівки Російської Федерації – не давати можливості створювати гуманітарні коридори, – зазначив він.

На його думку, агресори спеціально доводить людей до відчаю, щоб вивезти їх до Росії та Білорусі, але ніхто з українців не погодився.

– Зважаючи на все, вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, їжі, а там маленькі діти, поранені, і люди змушені будуть просити вивести їх хоч кудись, щоб просто вижити, – додав Денисенко.

Він повідомив, що сьогодні вдалося евакуювати із Бучі та Гостомеля близько 2 тис. людей.

Сьогодні із Ірпеня під Києвом також вдалося евакуювати 2 тис. мирних жителів, з яких 200 – це діти.

Зранку людей вивозили автобусами з-під Романівського мосту.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: ДСНС

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