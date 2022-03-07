На захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности, написала на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Из-за бесконтрольного перемещения вражеской техники, личного состава по территории предприятия в зоне отчуждения и за ее пределами ухудшается радиационная обстановка на объекте и вокруг него. А это способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны.

По информации Госатомрегулирования, невозможно осуществлять регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.

Кроме того, 6 марта на объекте Укрытие вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.

Бесконтрольность функционирования Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом!

Согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, подписанного как Украиной, так и Российской Федерацией, к военным преступлениям отнесено умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде.

Людмила Денисова призвала международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности.

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Источник: Людмила Денисова