На захопленій окупантами Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження російські військові порушують вимоги радіаційної безпеки, написала на своїй сторінці у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

Через безконтрольне переміщення ворожої техніки, особового складу територією підприємства у зоні відчуження та за її межі погіршується радіаційна обстановка на об’єкті та навколо нього. А це сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони.

За інформацією Держатомрегулювання, наразі неможливо здійснювати регуляційний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження.

Крім того, 6 березня на об’єкті Укриття вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря, що призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкта.

Безконтрольність функціонування Чорнобильської АЕС ставить під загрозу міжнародну екологічну безпеку в цілому!

Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, який підписано як Україною, так і Російською Федерацією, до військових злочинів віднесено умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу.

Людмила Денісова закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки.

Омбудсмен попросила країни-члени НАТО закрити небо над Україною!

Джерело: Людмила Денісова