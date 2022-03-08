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Факты / Украина / Общество

За лидерство и несокрушимость духа: Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
За лидерство и несокрушимость духа: Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана

Президента Украины Владимира Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана.

Медаль передал послу Украины в США Оксане Маркаровой руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

— Эта высокая награда отмечает лидерство главы украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рональд Рейган посвятил свою жизнь, — подчеркнул руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана.

Руководитель фонда отметил, что сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, “империя зла” не имеет шансов на существование.

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Стоит отметить, что награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. Ее вручают выдающимся мировым деятелям за “осуществление значительного и устойчивого вклада в развитие свободы в мире”.

За все время существования награды ее лауреатами стали всего 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Пауэлл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.

Фото: Офис президента

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