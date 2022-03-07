Потерялись из-за войны: в Украине создан Telegram-канал для поиска детей

В Украине создали Telegram-канал, где можно найти информацию о детях, найденных и потерявшихся в результате вторжения РФ.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, информацию о потерянных или найденных детях можно узнать по ссылке: https://t.me/dity_sos.

Для этого в запросе нужно указать: имя и фамилию ребенка, год рождения, обстоятельства, при которых он исчез, когда в последний раз была связь с ним и контактный номер телефона ребенка, если он есть.

Здесь также можно найти информацию о взрослых, с которыми потеряна связь.

По данным омбудсмена, по состоянию на 7 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 38 детей, получили ранения – 72.

Установить точные данные о количестве убитых и раненых детей в Мариуполе и Волновахе Донецкой области, а также в Ирпене Киевской области пока невозможно.

Фото: Людмила Денісова