Загубилися через війну: в Україні створено Telegram-канал для пошуку дітей

В Україні створили Telegram-канал, де можна знайти інформацію про дітей, яких знайдено та які розшукуються через вторгнення РФ.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, інформацію про загублених чи знайдених дітей можна дізнатися за посиланням: https://t.me/dity_sos.

Для цього у запиті треба вказати: ім’я та прізвище дитини, рік народження, обставини, за яких вона зникла, коли востаннє був зв’язок з нею та контактний номер телефону дитини, якщо він є.

Тут також можна знайти інформацію про дорослих, з якими втрачено зв’язок.

За даними омбудсмена, станом на 7 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей, отримали поранення – 72.

Встановити точні дані про кількість убитих та поранених дітей у Маріуполі та Волновасі Донецької області, а також в Ірпіні на Київщині наразі неможливо.

Фото: Людмила Денісова