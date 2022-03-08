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Факти / Україна / Суспільство

Цього тижня будуть серйозні новини, пов’язані із членством України в ЄС – Кулеба

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Цього тижня будуть серйозні новини, пов’язані із членством України в ЄС – Кулеба

Цього тижня слід очікувати важливі новини щодо заявки України на членство в Європейському союзі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ситуація змінилася. Деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте, на цьому тижні будуть серйозні новини, пов’язані з нашим членство в Європейському союзі, – сказав Кулеба.

Кулеба додав, поки що не називатиме країни, які зараз займають скептичну позицію щодо вступу України до ЄС.

За словами міністра, ще тиждень тому Україна була до вступу в ЄС приблизно такою, як від Києва до Місяця.

– Тепер наш вступ до ЄС – це приблизно як із Києва до Вінниці, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що 28 лютого, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

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Фото: МЗС

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