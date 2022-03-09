Создана информационная карта с информацией о состоянии очередей на границе Украины с другими странами. Пользователи могут просмотреть, какие пункты контроля менее загружены.

Вечером 8 марта наибольшее скопление людей и автомобилей наблюдается в пунктах пропуска Угринов, Грушев, Краковец и Шегин во Львовской области.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. В ГТС предоставили актуальную информацию о состоянии очередей на выезд из Украины по состоянию на 20.00 8 марта.

На польском направлении можно использовать пункт пропуска Ягодин, расположенный в Волынской области. Также сейчас сохраняются очереди в п/п Порубное на границе с Румынией и в п/п Паланка на границе с Молдовой.

С Польшей:

Ягодин – 140 л/а, 0 пешеходов;

Устилуг – 200 л/а, 400 пешеходов;

Угринов – 700 л/а, 200 пешеходов;

Рава-Русская – 400 л/а, 150 пешеходов;

Грушев – 300 л/а 900 пешеходов;

Смельница – 300 л/а, 200 пешеходов;

Краковец – 500 л/а, 1500 пешеходов;

Шегини – 320 л/а, 2 300 пешеходов.

Со Словакией:

Малый Березный – 100 л/а, 50 пешеходов;

Ужгород – 100 л/а, 500 пешеходов;

Малые Селменцы – 100 пешеходов.

С Венгрией:

Тиса – 45 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

Звонковое – 20 л/а, 0 пешеходов;

Косино – 40 л/а, 0 пешеходов;

Лужанка – 35 л/а, 0 пешеходов;

Вилок – 30 л/а, 0 пешеходов.

С Румынией:

Дьяково — 0 л/а, 0 пешеходов;

Солотвино – 70 л/а, 0 пешеходов;

Порубное – 500 л/а, 400 пешеходов.

Орловка – 0 л/а, пешеходов – 0

С Молдовой:

Мамалыга – 4 л/а, 0 пешеходов;

Кельменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;

Россошаны – 5 л/а, 0 пешеходов;

Сокиряны — 15 л/а, 0 пешеходов;

Могилев-Подольский – 90 л/а, 30 пешеходов;

Бронница – 190 л/а, 0 пешеходов;

Паланка – 350 л/а, пешеходов – 200;

Староказачье -10 л/а, пешеходов — 0;

Серпневое – 0 л/а, пешеходов – 0;

Малоярославец – 0 л/а, пешеходов – 0;

Табаки – 0 л/а, пешеходов – 0;

Виноградовка – 0 л/а, пешеходов – 0;

Новые Трояны – 0 л/а, пешеходов – 0;

Рени-автомобильный – 0 л/а, пешеходов – 0;

Долинское – 0 л/а, пешеходов – 0.