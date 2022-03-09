Создана информационная карта с информацией о состоянии очередей на границе Украины с другими странами. Пользователи могут просмотреть, какие пункты контроля менее загружены.
Вечером 8 марта наибольшее скопление людей и автомобилей наблюдается в пунктах пропуска Угринов, Грушев, Краковец и Шегин во Львовской области.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. В ГТС предоставили актуальную информацию о состоянии очередей на выезд из Украины по состоянию на 20.00 8 марта.
На польском направлении можно использовать пункт пропуска Ягодин, расположенный в Волынской области. Также сейчас сохраняются очереди в п/п Порубное на границе с Румынией и в п/п Паланка на границе с Молдовой.
С Польшей:
Ягодин – 140 л/а, 0 пешеходов;
Устилуг – 200 л/а, 400 пешеходов;
Угринов – 700 л/а, 200 пешеходов;
Рава-Русская – 400 л/а, 150 пешеходов;
Грушев – 300 л/а 900 пешеходов;
Смельница – 300 л/а, 200 пешеходов;
Краковец – 500 л/а, 1500 пешеходов;
Шегини – 320 л/а, 2 300 пешеходов.
Со Словакией:
Малый Березный – 100 л/а, 50 пешеходов;
Ужгород – 100 л/а, 500 пешеходов;
Малые Селменцы – 100 пешеходов.
С Венгрией:
Тиса – 45 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
Звонковое – 20 л/а, 0 пешеходов;
Косино – 40 л/а, 0 пешеходов;
Лужанка – 35 л/а, 0 пешеходов;
Вилок – 30 л/а, 0 пешеходов.
С Румынией:
Дьяково — 0 л/а, 0 пешеходов;
Солотвино – 70 л/а, 0 пешеходов;
Порубное – 500 л/а, 400 пешеходов.
Орловка – 0 л/а, пешеходов – 0
С Молдовой:
Мамалыга – 4 л/а, 0 пешеходов;
Кельменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;
Россошаны – 5 л/а, 0 пешеходов;
Сокиряны — 15 л/а, 0 пешеходов;
Могилев-Подольский – 90 л/а, 30 пешеходов;
Бронница – 190 л/а, 0 пешеходов;
Паланка – 350 л/а, пешеходов – 200;
Староказачье -10 л/а, пешеходов — 0;
Серпневое – 0 л/а, пешеходов – 0;
Малоярославец – 0 л/а, пешеходов – 0;
Табаки – 0 л/а, пешеходов – 0;
Виноградовка – 0 л/а, пешеходов – 0;
Новые Трояны – 0 л/а, пешеходов – 0;
Рени-автомобильный – 0 л/а, пешеходов – 0;
Долинское – 0 л/а, пешеходов – 0.