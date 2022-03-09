Створено інформаційну карту з інформацією про стан черг на кордоні України з іншими країнами. Користувачі можуть переглянути, які пункти контролю найменш завантажені.
Ввечері 8 березня найбільше скупчення людей та автомобілів спостерігається у пунктах пропуску Угринів, Грушів, Краківець та Шегині у Львівській області.
Про це повідомила Державна митна служба України. У ДМС надали актуальну інформацію про стан черг на виїзд з України станом станом на 06.00 09.03.2022.
На польському напрямку можна скористатися пунктом пропуску Ягодин, розташованим у Волинській області. Також наразі зберігаються черги у п/п Порубне на кордоні з Румунією та у п/п Паланка на кордоні з Молдовою.
Республіка Польща:
- Ягодин – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Устилуг – 150 л/а, 0 пішоходів;
- Угринів – 250 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
- Рава-Руська – 350 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
- Грушів – 250 л/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;
- Краківець – 200 л/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;
- Шегині – 120 л/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;
- Смільниця – 10 л/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- Малий Березний – 200 л/а, 0 пішоходів;
- Ужгород – 240 л/а, 0 пішоходів;
- Малі Селменці – 0 пішоходів.
Угорщина:
- Тиса – 5 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- Дзвінкове – працює з 08 до 24 години;
- Косино – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Лужанка – 25 л/а, 0 пішоходів;
- Вилок – 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- Дякове – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Солотвино – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Порубне – 200 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- Мамалига – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Кельменці – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Росошани – 0 л/а, 0 пішоходів;
- Сокиряни – 0 л/а, 0 пішоходів.