Створено інформаційну карту з інформацією про стан черг на кордоні України з іншими країнами. Користувачі можуть переглянути, які пункти контролю найменш завантажені.

Ввечері 8 березня найбільше скупчення людей та автомобілів спостерігається у пунктах пропуску Угринів, Грушів, Краківець та Шегині у Львівській області.

Про це повідомила Державна митна служба України. У ДМС надали актуальну інформацію про стан черг на виїзд з України станом станом на 06.00 09.03.2022.

На польському напрямку можна скористатися пунктом пропуску Ягодин, розташованим у Волинській області. Також наразі зберігаються черги у п/п Порубне на кордоні з Румунією та у п/п Паланка на кордоні з Молдовою.

Республіка Польща:

Ягодин – 0 л/а, 0 пішоходів;

Устилуг – 150 л/а, 0 пішоходів;

Угринів – 250 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

Рава-Руська – 350 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

Грушів – 250 л/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;

Краківець – 200 л/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;

Шегині – 120 л/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;

Смільниця – 10 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

Малий Березний – 200 л/а, 0 пішоходів;

Ужгород – 240 л/а, 0 пішоходів;

Малі Селменці – 0 пішоходів.

Угорщина:

Тиса – 5 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Дзвінкове – працює з 08 до 24 години;

Косино – 0 л/а, 0 пішоходів;

Лужанка – 25 л/а, 0 пішоходів;

Вилок – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

Дякове – 0 л/а, 0 пішоходів;

Солотвино – 0 л/а, 0 пішоходів;

Порубне – 200 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова: