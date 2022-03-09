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Факти / Україна / Суспільство

В Україні створили інтерактивну карту зі станом черг на кордоні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Черги на кордоні у Волинській області

Створено інформаційну карту з інформацією про стан черг на кордоні України з іншими країнами. Користувачі можуть переглянути, які пункти контролю найменш завантажені.

Ввечері 8 березня найбільше скупчення людей та автомобілів спостерігається у пунктах пропуску Угринів, Грушів, Краківець та Шегині у Львівській області.

Про це повідомила Державна митна служба України. У ДМС надали актуальну інформацію про стан черг на виїзд з України станом станом на 06.00 09.03.2022.

На польському напрямку можна скористатися пунктом пропуску Ягодин, розташованим у Волинській області. Також наразі зберігаються черги у п/п Порубне на кордоні з Румунією та у п/п Паланка на кордоні з Молдовою.

Республіка Польща:

  • Ягодин – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Устилуг – 150 л/а, 0 пішоходів;
  • Угринів – 250 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
  • Рава-Руська – 350 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
  • Грушів – 250 л/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;
  • Краківець – 200 л/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;
  • Шегині – 120 л/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;
  • Смільниця – 10 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • Малий Березний – 200 л/а, 0 пішоходів;
  • Ужгород – 240 л/а, 0 пішоходів;
  • Малі Селменці – 0 пішоходів.

Угорщина:

  • Тиса – 5 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • Дзвінкове – працює з 08 до 24 години;
  • Косино – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Лужанка – 25 л/а, 0 пішоходів;
  • Вилок – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • Дякове – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Солотвино – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Порубне – 200 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

  • Мамалига – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Кельменці – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Росошани – 0 л/а, 0 пішоходів;
  • Сокиряни – 0 л/а, 0 пішоходів.
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