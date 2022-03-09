Стоит вопрос создания специального трибунала: Венедиктова о преступлениях России

Для привлечения РФ к ответственности за военные преступления против Украины необходимо создание специального трибунала, ведь ни наша страна, ни РФ не являются участниками Р,имского устава.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге в среду, 9 марта.

– Сейчас началось расследование. Офис генерального прокурора Украины сотрудничает с Офисом прокурора МКС уже очень давно. Мы еще по результатам событий 2014 года сделали более 20 заявок туда. И у нас отработанный механизм сотрудничества. Я вижу, как по другим странам двигаются дела. Сказать, что мы быстро получим решение МКС, сейчас только расследование началось, потом будет еще суд, — сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, в компетенцию МКС входят военные преступления, преступления против человечности и агрессии.

– Но Украина и Россия не являются участниками Римского устава. Поэтому эти преступления агрессии не сможет рассмотреть МКС, а для нас это самое главное! Именно поэтому стоит вопрос о создании возможного, потенциального, специального трибунала, — добавила Венедиктова и выразила надежду, что РФ будет привлечена за преступления агрессии тем или иным международным институтом.

Она отметила, что все международные суды проходят нескоро, но будет делаться все, чтобы привлечь к ответственности конкретных лиц. По ее словам, чтобы начать привлекать их к ответственности, нужно начать ряд процессуальных действий.