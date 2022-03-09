На часі створення спеціального трибуналу: Венедіктова про злочини Росії

Для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини проти України необхідно створення спеціального трибуналу, адже ні наша країна, ні РФ не є учасниками Римського статуту.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час брифінгу у середу, 9 березня.

— Зараз почалося розслідування. Офіс генерального прокурора України співпрацює з Офісом прокурора МКС уже дуже давно. Ми ще за результатами подій 2014 року зробили більше ніж 20 заявок туди. І в нас відпрацьований механізм співпраці. Я бачу, як по іншим країнам рухаються справи. Сказати, що ми швидко отримаємо рішення МКС, зараз тільки розслідування почалося, потім ще буде суд, – сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, до компетенції МКС входять воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

— Але Україна і Росія не є учасниками Римського статуту. Тому ці злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше! Саме тому стоїть питання про створення можливого, потенційного, спеціального трибуналу, – додала Венедіктова та висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією.

Вона зауважила, що всі міжнародні суди проходять нешвидко, але робитиметься все, щоб притягнути до відповідальності конкретних осіб. За її словами, щоб почати притягати їх до відповідальності, потрібно розпочати низку процесуальних дій.