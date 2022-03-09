ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

На часі створення спеціального трибуналу: Венедіктова про злочини Росії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ірина Венедіктова

Для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини проти України необхідно створення спеціального трибуналу, адже ні наша країна, ні РФ не є учасниками Римського статуту.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час брифінгу у середу, 9 березня.

— Зараз почалося розслідування. Офіс генерального прокурора України співпрацює з Офісом прокурора МКС уже дуже давно. Ми ще за результатами подій 2014 року зробили більше ніж 20 заявок туди. І в нас відпрацьований механізм співпраці.

Я бачу, як по іншим країнам рухаються справи. Сказати, що ми швидко отримаємо рішення МКС, зараз тільки розслідування почалося, потім ще буде суд, – сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, до компетенції МКС входять воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

— Але Україна і Росія не є учасниками Римського статуту. Тому ці злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше! Саме тому стоїть питання про створення можливого, потенційного, спеціального трибуналу, – додала Венедіктова та висловила сподівання, що РФ буде притягнута за злочини агресії тією чи іншою міжнародною інституцією.

Вона зауважила, що всі міжнародні суди проходять нешвидко, але робитиметься все, щоб притягнути до відповідальності конкретних осіб. За її словами, щоб почати притягати їх до відповідальності, потрібно розпочати низку процесуальних дій.

Читайте
Суд над Путіним: чого чекати від Гааги і чому потрібен спеціальний трибунал

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка