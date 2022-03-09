Создана информационная карта с информацией о состоянии очередей на границе Украины с другими странами. Пользователи могут просмотреть, какие пункты контроля менее загружены.
Вечером 8 марта наибольшее скопление людей и автомобилей наблюдается в пунктах пропуска Угринов, Грушев, Краковец и Шегин во Львовской области.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. В ГТС предоставили актуальную информацию о состоянии очередей на выезд из Украины по состоянию на 20.00 8 марта.
На польском направлении можно использовать пункт пропуска Ягодин, расположенный в Волынской области. Также сейчас сохраняются очереди в п/п Порубное на границе с Румынией и в п/п Паланка на границе с Молдовой.
Республика Польша:
- Ягодин – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Устилуг – 150 л/а, 0 пешеходов;
- Угринов – 250 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
- Рава-Русская – 350 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
- Грушев – 250 л/а, 38 автобусов, 700 пешеходов;
- Краковец – 200 л/а, 40 автобусов, 0 пешеходов;
- Шегини – 120 л/а, 26 автобусов, 100 пешеходов;
- Смельница – 10 л/а, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- Малый Березный – 200 л/а, 0 пешеходов;
- Ужгород – 240 л/а, 0 пешеходов;
- Малые Селменцы – 0 пешеходов.
Венгрия:
- Тиса – 5 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Звонковое – работает с 08 до 24 часа;
- Косино – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Лужанка – 25 л/а, 0 пешеходов;
- Вилок – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- Дьяково — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Солотвино – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное – 200 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- Мамалыга – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Кельменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Россошаны – 0 л/а, 0 пешеходов;
- Топоры — 0 л/а, 0 пешеходов.