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Факты / Украина / Общество

В Украине создали интерактивную карту с состоянием очередей на границе

Юля Захарченко редактор ленты
Черги на кордоні у Волинській області

Создана информационная карта с информацией о состоянии очередей на границе Украины с другими странами. Пользователи могут просмотреть, какие пункты контроля менее загружены.

Вечером 8 марта наибольшее скопление людей и автомобилей наблюдается в пунктах пропуска Угринов, Грушев, Краковец и Шегин во Львовской области.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. В ГТС предоставили актуальную информацию о состоянии очередей на выезд из Украины по состоянию на 20.00 8 марта.

На польском направлении можно использовать пункт пропуска Ягодин, расположенный в Волынской области. Также сейчас сохраняются очереди в п/п Порубное на границе с Румынией и в п/п Паланка на границе с Молдовой.

Республика Польша:

  • Ягодин – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Устилуг – 150 л/а, 0 пешеходов;
  • Угринов – 250 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
  • Рава-Русская – 350 л/а, 35 автобусов, 0 пешеходов;
  • Грушев – 250 л/а, 38 автобусов, 700 пешеходов;
  • Краковец – 200 л/а, 40 автобусов, 0 пешеходов;
  • Шегини – 120 л/а, 26 автобусов, 100 пешеходов;
  • Смельница – 10 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • Малый Березный – 200 л/а, 0 пешеходов;
  • Ужгород – 240 л/а, 0 пешеходов;
  • Малые Селменцы – 0 пешеходов.

Венгрия:

  • Тиса – 5 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Звонковое – работает с 08 до 24 часа;
  • Косино – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Лужанка – 25 л/а, 0 пешеходов;
  • Вилок – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • Дьяково — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Солотвино – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное – 200 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • Мамалыга – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Кельменцы – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Россошаны – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Топоры — 0 л/а, 0 пешеходов.
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