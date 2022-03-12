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Факты / Украина / Общество

Нардепа Куницкого задержали на блокпосту

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олександр Куницький

На одном из блокпостов полиция задержала депутата фракции Слуга народа Александра Куницкого. Видео инцидента обнародовал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По данным СМИ, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что делать запрещено. Где именно произошло задержание депутата пока неизвестно.

– Самый лучший день, – лаконично прокомментировал глава Нацполиции.

Позже сам Куницкий сообщил, что у него все хорошо.

– Спасибо всем, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а потом покажу как было. P.S. сначала россиян выбьем, а потом все остальное, – написал он.

Напомним, что 4 марта задержали народного депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Нестора Шуфрича из-за того, что фотографировал позиции украинских военных на телефон.

По словам одного из военнослужащих, во время задержания охрана политика отстреливалась, Сам нардеп в свое оправдание сказал, что “вышел сфотографироваться на фоне местной памятки”.

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