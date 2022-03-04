Військові затримали Шуфрича, він фотографував українські позиції

У п’ятницю, 4 березня, народного депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Нестора Шуфрича затримали через те, що він фотографував позиції українських військових на телефон.

– Ми взяли Шуфрича, – повідомив військовий та волонтер Андрій Хоманчук на своїй сторінці у Facebook.

Інформацію про затримання Шуфрича опублікував й інший український волонтер – Юрій Бірюков. З його слів, депутат фотографував позиції українських військових. Де саме – не вказується.

– Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фотографувати наші позиції – заняття дурне та стрьомне, – написав він у себе у Facebook.

Про затримання Шуфрича під час спроб сфотографувати позиції тероборони повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребинський.

Тим часом, журналіст-розслідувач програми Схеми, спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший Валерія Єгошина повідомила, що охорона Шуфрича відстрілювалася від бійців тероборони.

– Затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост, його охорона відстрілювалася від бійців тероборони. Поки що він “цілий і неушкоджений”. 2 автомати, 3 пістолети, один автомат зі спиляним номером – це про затриманих російських диверсантів? Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, який під час війни включається в ефіри пропагандистів, – написала Єгошина у себе у Facebook.

За її словами, свою поведінку він пояснив тим, що нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам’ятку (насправді – позицію військових).

– А ось навіщо відстрілювався від бійців під час затримання і звідки взялася незареєстрована зброя – поки що не пояснив. Зброю забрали, всіх затримали, за українськими законами – передадуть до поліції чи СБУ, – повідомила вона.

Нагадаємо, 18 лютого Нестор Шуфрич отримав по обличчю від журналіста Юрія Бутусова. Це сталося в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.