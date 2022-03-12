На одному із блокпостів поліція затримала депутата фракції Слуга народу Олександра Куницького. Відео інциденту оприлюднив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За даними ЗМІ, Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блокпост, що є заборонено. Де саме відбулося затримання депутата поки невідомо.

– Найкращий день, – лаконічно прокоментував голова Нацполіції.

Згодом сам Куницький повідомив, що у нього все добре.

– Дякую всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію від поліції, а потім покажу як було. P.S. спочатку росіянів виб’ємо, а потім все решта, – написав він.

Нагадаємо, що 4 березня затримали народного депутата Верховної Ради від ОПЗЖ Нестора Шуфрича через те, що він фотографував позиції українських військових на телефон.

За словами одного із військовослужбовців, під час затримання охорона політика відстрілювалася, Сам нардеп у своє виправдання сказав, що “вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам’ятки”.