Март, 12 в 21:23

Российские оккупанты не выпускают никого из города, разворачивают на полпути.

Об этом рассказ фотограф Сергей Макаров, который сейчас находится в городе.

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Он поделился, что связь удалось найти на последнем этаже и только сегодня, до этого шесть дней с этим было совсем плохо.

— Электричества в городе нет. По поводу газа, то его отключили дней пять назад. Тепла, соответственно, тоже нет, а на улице минусовая температура, сегодня был снег. Готовим мы все на кострах во дворе. 80% времени сидим в бомбоубежищах. Я на свой страх и риск поднялся, так как постоянно летает авиация с бомбами, — рассказал Сергей.

По его словам, еды хватит на один или два дня.

— Сегодня выпал снег, дрова были отсыревшие, поэтому мы даже не могли развести костры, чтобы приготовиться себе еду, — добавил фотограф.

Воды в городе нет, людям приходится ее добывать самостоятельно.

— Воды нет, но у нас получилось раздобыть. Тут неподалеку есть родник. Мы ходили туда. Каких-то поставок нет. Вернее, они есть, но это маленькая машина. И там очереди из 200-300 человек. Это все под раскаты бомбежек. Это максимально не безопасно, — отметил Макаров.

Он также поделился, что детей из бомбоубежищ вообще не выпускают, так как спрятаться оперативно просто не получится.

Левый берег города и вовсе заблокирован. Люди не могут туда ни въехать, ни выехать.

— По поводу выезда. Информация разная была. Левый берег у нас по сути отрезан от города. Практически не выпускают и не впускают туда. Чудом людям удается выбраться. Это слишком опасно. У меня друзья приехали четыре или пять дней назад сюда в центр, — отметил Сергей.

Выехать из Мариуполя невозможно, так как российские оккупанты просто не пропускают автомобили.

— Где-то числа шестого ребята выезжали. Наши украинцы выпустили, а на середине пути на российских блокпостах их развернули. Им пришлось где-то там ночевать. В итоге они еще раз попробовали выехать, но их не пропустили. В результате они вернулись в Мариуполь. Бензина тут нет уже давно, — рассказал Макаров.

Гуманитарный груз из-за постоянных обстрелов оккупантов не получается доставить в Мариуполь.

— Уже четвертый гуманитарный груз не пустили. Точно также и не выпускают людей. Мы тут просто выживаем. Мы скоро тут землю будем грызть зубами, — отметил фотограф.

Относительно зеленых коридоров, то Россия делает все, чтобы не получилось их организовать.