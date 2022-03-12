Російські окупанти не випускають нікого з Маріуполя, розвертають на півдорозі.

Про це розповів фотограф Сергій Макаров, який нині перебуває у місті.

Він поділився, що зв’язок вдалося зловити на останньому поверсі і лише сьогодні, до цього шість днів із цим було зовсім погано.

– Електрики у місті немає. Щодо газу, то його вимкнули п’ять днів тому. Тепла, відповідно, теж немає, а на вулиці мінусова температура, сьогодні був сніг. Готуємо ми всі на багаттях у дворі. 80% часу сидимо у бомбосховищах. Я на свій страх та ризик піднявся, бо постійно літає авіація з бомбами, – розповів Сергій.

За його словами, їжі вистачить на один чи два дні.

– Сьогодні випав сніг, дрова були вологі, тому ми навіть не могли розвести багаття, щоб приготуватись собі їжу, – додав фотограф.

Води у місті немає, людям доводиться її добувати самостійно.

– Води немає, але нам вдалося роздобути. Тут неподалік є джерело. Ми туди ходили. Постачань немає. Точніше, вони є, але це маленька машина. І там черги із 200-300 осіб. Це все під гуркіт бомбардувань. Це максимально небезпечно, – зазначив Макаров.

Він також поділився, що дітей із бомбосховищ взагалі не випускають, бо сховатись оперативно просто не вийде.

Лівий берег міста взагалі заблокований. Люди не можуть сюди ні в’їхати, ні виїхати.

– Лівий берег у нас відрізаний від міста. Майже не випускають і не впускають. Дивом людям вдається вибратися. Це надто небезпечно. У мене друзі приїхали чотири чи п’ять днів тому сюди до центру, – зазначив Сергій.

Виїхати з Маріуполя неможливо, оскільки російські окупанти просто не пропускають автомобілі.

– Десь числа шостого хлопці виїжджали. Наші українці випустили, а на середині шляху на російських блокпостах їх розвернули. Їм довелося десь там ночувати. Зрештою вони ще раз спробували виїхати, але їх не пропустили. В результаті вони повернулися до Маріуполя. Бензину тут немає вже давно, – розповів Макаров.

Гуманітарний вантаж через постійні обстріли окупантів не вдається доставити до Маріуполя.

– Вже четвертий гуманітарний вантаж не пустили. Так само і не випускають людей. Ми тут просто виживаємо. Ми скоро тут землю гризтимемо зубами, – зазначив фотограф.

Щодо зелених коридорів, то Росія робить все, щоб не вдалося їх організувати.