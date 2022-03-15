Рада установила для военных боевой иммунитет во время войны – что это значит

Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения (№7145).
За принятие этого закона проголосовали 344 народных депутата.
Согласно закону, уголовным правонарушением не считается деяние, совершенное в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта и направленное на отпор, сдерживание, нейтрализацию вооруженной агрессии РФ или агрессии другой страны, если это причинило вред жизни и здоровью того лица, кто посягает.
Также лицо не подлежит уголовной ответственности за применение оружия (вооружения), боевых припасов или взрывчатых веществ против захватчиков.
Кроме того, вводится понятие боевой иммунитет.
Боевой иммунитет – это освобождение военных, теробороны и правоохранителей от ответственности за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, а также последствия применения силы во время отпора агрессии оккупанта. Это не касается нарушения правил ведения войны.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.