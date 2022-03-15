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Факти / Україна / Суспільство

Рада встановила для військових бойовий імунітет під час війни – що це означає

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
воїн ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану (№7145).

За ухвалення цього закону проголосували 344 народні депутати.

Відповідно до закону, кримінальним правопорушенням не вважається діяння, яке вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту та спрямоване на відсіч, стримування, нейтралізацію збройної агресії РФ або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю та здоров’ю тієї особи, хто посягає.

Також особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти загарбників.

Крім того, запроваджується поняття бойовий імунітет.

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Бойовий імунітет – це звільнення військових, тероборони та правоохоронців від відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, а також наслідки застосування сили під час відсічі агресії окупанта. Це не стосується порушення правил ведення війни.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Міноборони

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