Март, 17, 2022 в 10:01

В социальных сетях активно распространяются фото и видео спасенных из-под бомбежек детей, которые остались сиротами. Эти материалы сопровождаются призывом “быстро усыновить” детей, что власти Украины якобы готовы отдать их в “добрые руки”.

Об этом сообщает Главное управление противодействия дезинформации СНБО Украины.

— Предостерегаем: это — фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае — жертву мошенников, в худшем – нарушителями украинского законодательства, — говорится в сообщении.

В нем также напоминают, что торговля, передача или получение ребенка подпадают под действие ст. 146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Украина не “раздает” детей-сирот! Если потребуется какая-либо помощь, об этом сообщат официально.

Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновления, а опеки или взятия под патронат.

Процедуры усыновления, опеки или патронатного воспитания являются длительными. Самая простая — процедура патроната, но и она требует по меньшей мере семи документов и прохождения специального обучения.

Источник: ГПД СНБО