У соціальних мережах активно поширюються фото і відео врятованих з-під бомбардувань дітей, які залишилися сиротами. Ці матеріали супроводжуються закликом “швидко усиновити” дітей, що влада України нібито готова віддати їх у “добрі руки”.

Про це повідомляє Головне управління протидії дезінформації РНБО України.

– Застерігаємо: це – фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, в кращому випадку – жертву шахраїв, в гіршому – порушниками українського законодавства, – йдеться у повідомленні.

У ньому також нагадують, що торгівля, передача або отримання дитини підпадають під дію ст.146 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Україна не “роздає” дітей-сиріт! Якщо буде потрібна будь-яка допомога, про це повідомлять офіційно.

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Наразі в Україні діє спрощена процедура, але не усиновлення, а опіки або взяття під патронат.

Процедури усиновлення, опіки або патронатного виховання є тривалими. Найпростішою є процедура патронату, але й вона вимагає щонайменше сім документів і проходження спеціального навчання.

Джерело: ГПД СНБО