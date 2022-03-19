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Факты / Украина / Общество

Etsy, eBay и Joom: мировые маркетплейсы отменили комиссию для продавцов из Украины

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Joom

Компания Укрпочта договорилась с мировыми маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины.

Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify. Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев.

  • Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и отменил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев.
  • Shopify выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport.
  • Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что к украинским магазинам не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%.
  • Etsy “обнулил” счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному “отпуску магазинов”.
  • eBay применил политику, при которой продавцы не будут получать отрицательные отзывы покупателей до 20 марта.

Кроме этого, Global eBay приступил к сбору денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до $10 тыс, что сделают работники компании.

— Также еBay обновили акселератор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 месяца без комиссии) и малый (200 бесплатных листингов), — добавляют в компании.

Укрпочта советует украинцам возобновлять свою работу за границей, поскольку сейчас это очень важно.

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Фото: Depositphotos

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