Компания Укрпочта договорилась с мировыми маркетплейсами об отмене комиссии для продавцов из Украины.

Первыми к инициативе присоединились Etsy, eBay, Joom, затем присоединились Wish и Shopify. Кроме того, каждый из них ввел свои бонусы для украинцев.

Wish вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и отменил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев.

вернул месячную комиссию за февраль всем продавцам из Украины и отменил все комиссии для украинских мерчантов сроком на 6 месяцев. Shopify выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport.

выделит средства на предоставление гуманитарной помощи через партнера Flexport. Joom до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что к украинским магазинам не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%.

до наступления расчетного периода произвел выплату всем мерчантам и заверил, что к украинским магазинам не будут применяться никакие штрафы или пессимизации. Также маркетплейс временно снизил комиссию для продавцов с 15 до 0%. Etsy “обнулил” счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному “отпуску магазинов”.

“обнулил” счета продавцов за февраль и дает инструкции по временному “отпуску магазинов”. eBay применил политику, при которой продавцы не будут получать отрицательные отзывы покупателей до 20 марта.

Кроме этого, Global eBay приступил к сбору денег для поддержки Украины, согласно которому маркетплейс удвоит каждое пожертвование до $10 тыс, что сделают работники компании.

— Также еBay обновили акселератор для украинцев и готовы поддержать средний бизнес с ассортиментом от 100 товаров (3 месяца без комиссии) и малый (200 бесплатных листингов), — добавляют в компании.

Укрпочта советует украинцам возобновлять свою работу за границей, поскольку сейчас это очень важно.