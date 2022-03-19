Компанія Укрпошта домовилася зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України.
Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify. Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців.
- Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців.
- Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport.
- Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%.
- Etsy “обнулив” рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової “відпустки магазинів”.
- еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримувати негативні відгуки покупців до 20 березня.
Крім цього, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії.
– Також еBay поновили акселератор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 місяці без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів), – додають у компанії.
Укрпошта радить українцям відновлювати свою роботу за кордоном, оскільки зараз це дуже важливо.