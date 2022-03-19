Компанія Укрпошта домовилася зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України.

Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify. Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців.

Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців.

повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців. Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport.

виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport. Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%.

до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%. Etsy “обнулив” рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової “відпустки магазинів”.

“обнулив” рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової “відпустки магазинів”. еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримувати негативні відгуки покупців до 20 березня.

Крім цього, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії.

– Також еBay поновили акселератор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 місяці без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів), – додають у компанії.

Укрпошта радить українцям відновлювати свою роботу за кордоном, оскільки зараз це дуже важливо.