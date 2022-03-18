В пятницу, 18 марта, в Сумской области подтверждено открытие гуманитарных коридоров. Время отправления колонн со всех городов – 9.00 утра (кроме Сум).

Места отправления со всех населенных пунктов – площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).

Тростянец — Полтавская область

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте. Выезд автобусов – от ПТУ в 9.00. Для автомобилей – место сбора: стадион им. Куца.

Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кениг стадион им. Куца — ул. Скрябина — ул. Татаренко — ул. Б. Хмельницкого — ул. Гришина (объездная) — ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Сумы — Полтавская область

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13.00 до 14.00.

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

БК Химик;

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ Светлана;

Бильбоу на пр. Курском;

ТЦ Мануфактура.

Лебедин — Полтавская область

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп — Полтавская область

(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка — Полтава

(Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье — Полтавская область

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частично на автобусах и личном транспорте. В эвакуационные автобусы берут людей с домашними питомцами. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может, отметил глава Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Источник: Сумская ОГА (ОВА)