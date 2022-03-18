У п’ятницю, 18 березня, у Сумській області підтверджено відкриття гуманітарних коридорів. Час відправлення колон з усіх міст – 9.00 ранку (крім Сум).
Місце відправлення з усіх населених пунктів – площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).
Тростянець – Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та особистому транспорті.
Виїзд автобусів – від ПТУ о 9.00. Для автомобілів – місце збору: стадіон ім.Куца.
Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б.Хмельницького – вул Гришина (об’їзна) – вул Шевченка і далі у бік міста Суми.
Суми – Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13.00 до 14.00.
Місця збору у Сумах:
- Основний виїзд: біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):
- БК “Хімік”
- вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ “Світлана”
- Більбоу на пр. Курському
- ТЦ Мануфактура
Лебедин – Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп – Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка – Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля – Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті. В евакуаційні автобуси беруть людей з домашніми улюбленцями. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може, наголосив очільник Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький.
Джерело: Сумська ОДА (ОВА)