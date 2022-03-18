У п’ятницю, 18 березня, у Сумській області підтверджено відкриття гуманітарних коридорів. Час відправлення колон з усіх міст – 9.00 ранку (крім Сум).

Місце відправлення з усіх населених пунктів – площі перед міськими/селищними радами (окрім Сум і Тростянця).

Тростянець – Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Частково на автобусах та особистому транспорті.

Виїзд автобусів – від ПТУ о 9.00. Для автомобілів – місце збору: стадіон ім.Куца.

Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б.Хмельницького – вул Гришина (об’їзна) – вул Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13.00 до 14.00.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам’ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

БК “Хімік”

вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ “Світлана”

Більбоу на пр. Курському

ТЦ Мануфактура

Лебедин – Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка – Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Частково на автобусах та на особистому транспорті. В евакуаційні автобуси беруть людей з домашніми улюбленцями. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може, наголосив очільник Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький.

Джерело: Сумська ОДА (ОВА)