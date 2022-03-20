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Факты / Украина / Общество

Кредиты до 60 млн и новая система налогообложения: в Украине разработали программу поддержки бизнеса

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ростислав Шурма

В Украине разработали комплексную программу поддержки бизнеса, чтобы предприятия постепенно возобновляли свою работу и создавали новые рабочие места.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

В первую очередь, Кабмин ввел упрощенную систему налогообложения. Бизнес с оборотом до 10 млрд может перейти на систему и уплачивать вместо НДС (20%) и налога на прибыль (18%) только налог с оборота в размере 2%.

— Вторая задача, которую мы решаем – это наполнение бизнеса ликвидностью и средствами. Мы разработали программу, чтобы бизнес мог получить кредиты до 60 млн грн. фактически под ставку 0% на период военного положения и 5% годовых после военного положения, для того, чтобы получить оборотные средства и перезапустить свою работу, — сказал Шурма.

Кроме того, на период военного времени приостанавливаются почти все проверки, а 95% всех разрешительных документов переводятся в декларативную электронную форму. Если раньше требовалось пройти определенную процедуру для получения того или иного разрешения, то сегодня будет достаточно подать электронную заявку.

— Отдельное усилие направлено на упрощение пересечения границы, поскольку сегодня мы должны наполнить наши полки товарами, в первую очередь продуктами питания. На границе с ЕС фактически создан режим открытой таможни, автомобили смогут проезжать без остановки на территорию Украины без уплаты дополнительных налогов, — добавил Шурма.

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