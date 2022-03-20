В Україні розробили комплексну програму підтримки бізнесу для того, щоб підприємства поступово відновлювали свою роботу і створювали нові робочі місця.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислава Шурма.

Насамперед Кабмін запровадив спрощену систему оподаткування. Бізнес з оборотом до 10 млрд може перейти на систему та сплачувати замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (18%) лише податок з обороту в розмірі 2%.

– Друге завдання, яке ми вирішуємо – це наповлення бізнесу ліквідністю і коштами. Ми розробили програму, щоб бізнес міг отримати кредити до 60 млн грн фактично під ставку 0% на період військового стану і 5% річних після війського стану, для того, щоб отримати обігові кошти і перезапустити свою роботу, – сказав Шурма.

Крім цього, на період військового часу призупиняються майже всі перевірки, а 95% всіх дозвольних документів переводяться в декларативну електронну форму. Якщо раніше потрібно було пройти певну процедуру для отримання того чи іншого дозволу, то сьогодні буде достатньо подати електронну заявку.

– Окреме зусилля направлене на спрощення перетину кордону, оскільки сьогодні ми маємо наповнити наші полиці товарами, в першу чергу продуктами харчування. На кордоні з ЄС фактично створено режим відкритої митниці, автомобілі зможуть проїжджати без зупинки на територію України без сплати жодних додаткових податків, – додав Шурма.