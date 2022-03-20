Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Общество

Люди, которые предоставили жилье переселенцам, будут получать 450 грн в месяц за каждого украинца

Юля Захарченко редактор ленты
Люди, которые предоставили жилье переселенцам, будут получать 450 грн в месяц за каждого украинца

Люди, которые бесплатно приютили украинских переселенцев, получат около 450 грн в месяц за каждого гражданина для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что владельцы жилья получат гарантированную государственную поддержку за помощь каждому принятому украинцу.

— Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги, — отметил он.

Люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенных людей, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

Читайте
Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО - Зеленский

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Эти данные можно предоставить через сайт Прихисток, а затем появится возможность и через мобильное приложение Дія.

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить наибольшее количество людей.

Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев, которые предоставили убежище. Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка