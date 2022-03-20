Люди, которые предоставили жилье переселенцам, будут получать 450 грн в месяц за каждого украинца

Люди, которые бесплатно приютили украинских переселенцев, получат около 450 грн в месяц за каждого гражданина для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что владельцы жилья получат гарантированную государственную поддержку за помощь каждому принятому украинцу.

— Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги, — отметил он.

Люди, имеющие жилье и готовые приютить внутренне перемещенных людей, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Эти данные можно предоставить через сайт Прихисток, а затем появится возможность и через мобильное приложение Дія.

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить наибольшее количество людей.

Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев, которые предоставили убежище. Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.