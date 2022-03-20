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Факты / Украина / Общество

Во время наступления на Киев враг потерял сводный отряд 6-го танкового полка – Генштаб

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
техніка РФ

Российские военные потеряли сводный отряд 6-го танкового полка при совершении очередной попытки наступления на Киев. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

— Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины по отдельным направлениям в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия. Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма, а трофейная техника становится на вооружение украинских сил обороны, – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на 25-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению российские захватчики потеряли наступательный потенциал, а “их продвижение остановлено почти по всем направлениям”.

Ранее в Генштабе сообщали, что по состоянию на 20 марта фиксируются признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. Украинская армия готова дать отпор.

В то же время существует угроза нанесения войсками РФ ракетных ударов с применением высокоточного оружия большой дальности.

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