Станом на сьогодні фіксуються ознаки підготовки військ Білорусі до прямого вторгнення на територію України. Українська армія готова дати відсіч.

Про це поінформували в Генеральному штабі Збройних сил України.

– Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка, – наголошується в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, стан, положення та характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін за добу. Українська армія надійно утримує зайняті райони та позиції.

Водночас є загроза нанесення військами РФ ракетних ударів із застосуванням високоточної зброї великої дальності (зокрема, гіперзвуковим ракетним комплексом Кинжал).

На Поліському напрямку російські загарбники пробують закріпитися на захоплених рубежах, очікують на прибуття резервів та проводять підготовку до наступу на Київ. Ворог відновив повітряну розвідку та обстріли позицій ЗСУ із артилерії та армійської авіації.

На Сіверському напрямку не спостерігалося активних наступальних дій. Війська РФ тут проводять перегрупування для відновлення наступу. Українські військові нанесли вогневий удар по позиціях ворога.

– Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості, – уточнили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку путінські війська також не здійснювали активних наступальних дій. Ворог не відмовляється від планів встановити контроль над містом Ізюм, проте втратив боєздатність підрозділів та був зупинений.

Водночас на території Бєлгородської області РФ, поблизу кордону України, помічені позиції ворожої артилерії великої потужності.

На Донецькому напрямку ворог зосередив головні зусилля на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк та Попасна. Війська РФ здійснили спробу прорвати оборону української армії в районі Верхньоторецького, але зазнали втрат та не досягли своєї мети.

Крім того, продовжується блокування та обстріли міста Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не відбувалося. Водночас на окремих напрямках путінські війська перейшли до оборони.

– Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з’єднань та військових частин ЗС РФ. Під час боїв отримав поранення командир 346 окремої бригади спецпризначення з Прохладного. Знищено командирів: 331 парашутно-десантного костромського ударного полку; “кузниці комдивів” – 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6 гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля, – розповіли в Генштабі ЗСУ.

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці під час війни в Україні. Так, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали близько 14 700 осіб особового складу. Крім того, українська армія знищила сотні одиниць ворожої техніки (танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, літаків, гелікоптерів, засобів ППО).

Фото: Генштаб ЗСУ