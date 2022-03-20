С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла шесть генералов из высшего командного состава. Это свидетельствует о непрофессионализме и тотальной неготовности ВС РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Впечатляет высокая смертность среди высшего командного состава РФ. Шесть генералов уничтожены. Генерал-майоры Тушаев, Герасимов, Колесников, Суховецкий, Митяев и генерал-лейтенант Мордвичев. Десятки полковников, других офицеров. Тотальная неготовность, воюют количеством и крылатыми ракетами, – написал он в соцсети.

 

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По состоянию на утро 20 марта общие потери РФ в результате войны в Украине достигли 14 700 человек личного состава.

ВСУ уничтожили также много вражеской техники. Одних только танков – 476, 1 487 бронемашин, 230 артиллерийских систем, 74 реактивные системы залпового огня, 44 единицы средств ПВО, а еще 96 самолетов, 118 вертолетов и другой техники.

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