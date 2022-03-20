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Факти / Україна / Суспільство

Під час наступу на Київ ворог втратив зведений загін 6-го танкового полку – Генштаб

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
техніка РФ

Російські військові втратили зведений загін 6-го танкового полку під час здійснення чергової спроби наступу на Київ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

– Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального і продовольства. Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзм, а трофейна техніка стає на озброєння українських сил оборони, – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на 25-у добу протистояння України російському воєнному вторгненню російські загарбники втратили наступальний потенціал, а “їх просування зупинене майже на всіх напрямках”.

Раніше у Генштабі повідомляли, що станом на 20 березня фіксуються ознаки підготовки військ Білорусі до прямого вторгнення на територію України. Українська армія готова дати відсіч.

Водночас є загроза нанесення військами РФ ракетних ударів із застосуванням високоточної зброї великої дальності.

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