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Факти / Україна / Суспільство

Для українських школярів відкриють реєстрацію на оновлений парламентський урок

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Онлайн освіта

22 березня Освітній центр Верховної Ради України відкриє реєстрацію на оновлений парламентський урок, він призначений для школярів середніх і старших класів.

Діти цієї вікової категорії зможуть продовжити навчання та отримати нові знання в умовах війни.

Крім того, невдовзі з’являться оновлені програми психологічної підтримки, закриті та відкриті онлайн-зустрічі з відомими фахівцями, уроки з основ парламентаризму та демократії, медіаграмотності, кібербезпеки, доброчесності, онлайн-заходи з народними депутатами, корисні поради для батьків й учителів.

Для того, щоб не пропустити цікавинки, треба слідкувати за інформацією на офіційних сторінках центру в Instagram, Facebook та Telegram.

Через війну в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, українські школи припинили працювати. З часом низка з них відновила роботу, проте лише у безпечних регіонах.

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Значна частина українських дітей полишила свої домівки та вимушена навчатися онлайн. Для них створили низку цікавих сайтів та ресурсів, які сприятимуть саморозвитку.

Джерело: Освітній центр Верховної Ради України

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Фото: Depositphotos

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