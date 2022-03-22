22 березня Освітній центр Верховної Ради України відкриє реєстрацію на оновлений парламентський урок, він призначений для школярів середніх і старших класів.

Діти цієї вікової категорії зможуть продовжити навчання та отримати нові знання в умовах війни.

Крім того, невдовзі з’являться оновлені програми психологічної підтримки, закриті та відкриті онлайн-зустрічі з відомими фахівцями, уроки з основ парламентаризму та демократії, медіаграмотності, кібербезпеки, доброчесності, онлайн-заходи з народними депутатами, корисні поради для батьків й учителів.

Для того, щоб не пропустити цікавинки, треба слідкувати за інформацією на офіційних сторінках центру в Instagram, Facebook та Telegram.

Через війну в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, українські школи припинили працювати. З часом низка з них відновила роботу, проте лише у безпечних регіонах.

Значна частина українських дітей полишила свої домівки та вимушена навчатися онлайн. Для них створили низку цікавих сайтів та ресурсів, які сприятимуть саморозвитку.

Джерело: Освітній центр Верховної Ради України