Во вторник, 22 марта, над Мариуполем украинские защитники сбили российский самолет, который обстреливал город в течение нескольких недель. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

– Сегодня есть и хорошие новости. В 16.45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город! – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российская авиация снова сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы. По данным горсовета, город получил еще большие разрушения. Какие именно объекты пострадали – не уточняются.

Блокада Мариуполя российскими захватчиками продолжается с начала марта. Войска агрессора беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.