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Факты / Украина / Общество

Над Мариуполем сбили российский самолет, который бомбил город

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Над Мариуполем сбили российский самолет, который бомбил город

Во вторник, 22 марта, над Мариуполем украинские защитники сбили российский самолет, который обстреливал город в течение нескольких недель. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

– Сегодня есть и хорошие новости. В 16.45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город! – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российская авиация снова сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы. По данным горсовета, город получил еще большие разрушения. Какие именно объекты пострадали – не уточняются.

Блокада Мариуполя российскими захватчиками продолжается с начала марта. Войска агрессора беспощадно уничтожают город, убивают местное население, наносят ракетные удары по жилым домам, больницам и не пускают в город гуманитарные грузы с необходимыми лекарствами и продуктами.

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Фото: Depositphotos

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