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Факты / Украина / Общество

Эвакуация мариупольцев: 15 автобусов отправились из Бердянска в Запорожье

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Тривожна валіза

Жителей Мариуполя, который продолжают разрушать оккупанты, вывозят в безопасные города.

В частности, 15 автобусов с местными жителями отправились из Бердянска в Запорожье 22 марта 2022 года.

Среди эвакуированных – 35 семей с детьми с инвалидностью, отметили в Офисе президента.

В то же время жителей Мариуполя и дальше продолжат вывозить в безопасные города и села.

Мариуполь — один из украинских городов, который чуть ли не больше всего пострадал от разрушений за время нападения России на Украину. В результате обстрелов погибли местные жители, значительная часть людей получила ранения. Инфраструктура и жилые массивы населенного пункта разрушены.

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В то же время украинские власти не оставили граждан на произвол судьбы, а пытаются вывезти их. За время эвакуации тысячи мариупольцев покинули свои дома.

Однако есть информация, что российские оккупационные войска силой вывозят граждан в Россию, они забирают у них документы и выдают непонятные бумажки, которые, кстати, не признают в других странах мира.

Украинцев призывают быть бдительными и не доверять российской армии.

Источник: Кирилл Тимошенко

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Фото: Pixabay

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