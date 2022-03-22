Эвакуация мариупольцев: 15 автобусов отправились из Бердянска в Запорожье

Жителей Мариуполя, который продолжают разрушать оккупанты, вывозят в безопасные города.

В частности, 15 автобусов с местными жителями отправились из Бердянска в Запорожье 22 марта 2022 года.

Среди эвакуированных – 35 семей с детьми с инвалидностью, отметили в Офисе президента.

В то же время жителей Мариуполя и дальше продолжат вывозить в безопасные города и села.

Мариуполь — один из украинских городов, который чуть ли не больше всего пострадал от разрушений за время нападения России на Украину. В результате обстрелов погибли местные жители, значительная часть людей получила ранения. Инфраструктура и жилые массивы населенного пункта разрушены.

В то же время украинские власти не оставили граждан на произвол судьбы, а пытаются вывезти их. За время эвакуации тысячи мариупольцев покинули свои дома.

Однако есть информация, что российские оккупационные войска силой вывозят граждан в Россию, они забирают у них документы и выдают непонятные бумажки, которые, кстати, не признают в других странах мира.

Украинцев призывают быть бдительными и не доверять российской армии.

Источник: Кирилл Тимошенко