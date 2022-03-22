У вівторок, 22 березня, над Маріуполем українські захисники збили російський літак, який обстрілював місто протягом кількох тижнів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Сьогодні є і добрі новини. О 16.45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російська авіація знову скинула на Маріуполь дві надпотужні бомби. За даними міськради, місто зазнало ще більших руйнувань. Які саме об’єкти постраждали – не уточнюють.

Блокада Маріуполя російськими загарбниками триває з початку березня. Війська агресора нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, і не пускають у місто гуманітарні вантажі з необхідними ліками і продуктами.